Les aînés ont aussi droit de parole

Je suis une vieille personne et je n’ai pas peur de l’écrire. Mais une fois cela dit, ça ne donne à personne le droit de me dicter ma ligne de conduite. Car même si j’ai 80 ans, je suis totalement lucide et je vis encore dans mon logement.

En allant faire mes courses il y a six mois, j’ai glissé sur le trottoir et je me suis fracturé la hanche. On m’a opérée. Après un séjour en réhabilitation, j’ai pu regagner mon domicile pour mon plus grand bonheur. Mais mon fils me harcèle pour que je casse maison sous prétexte que mes risques de chuter de nouveau sont à leur maximum, vu que je suis déjà fragilisée. Comment le convaincre de me sacrer patience une bonne fois pour toutes maintenant que j’ai l’aide à domicile de mon CLSC ?

Écrit avec toute ma tête

C’est vrai qu’on ne peut pas écarter tous les dangers de la vie de quiconque, mais on peut les minimiser, et à cet effet, vous devriez parler à la préposée qui vous visite à domicile du programme de soutien aux aînés pour la forme et l’équilibre mis sur pied grâce au soutien de la Fondation de l’Hôpital général de Montréal.