Malgré le boycottage: Trudeau et les libéraux achètent encore de la pub sur Facebook et Instagram

Justin Trudeau et le Parti libéral du Canada continuent d’acheter de la publicité sur Facebook et Instagram, même si leur gouvernement a arrêté de le faire pour être solidaire avec les médias d’information.

«C’est quand même surprenant que les pages du premier ministre et du Parti libéral ne suivent pas les mêmes consignes que leur gouvernement. C’est quand même eux qui sont au pouvoir, donc les bottines doivent suivre les babines», réagit, Bruno Guglielminetti, consultant en communication numérique.

Selon une vérification du Journal, le Parti libéral du Canada a acheté et diffusé 13 nouvelles publicités sur les réseaux sociaux de Meta depuis que le gouvernement minoritaire du Canada qu’il contrôle a suspendu ses publicités sur ce géant du web, le 5 juillet dernier.

De son côté, le compte Meta de Justin Trudeau compte toujours 26 publicités actives, diffusées pour la plupart depuis le mois de juin.

Pourtant, les autres partis politiques qui s’étaient dits solidaires avec les médias d’information ne comptent de leur côté plus aucune publicité active. On compte parmi ceux-ci le Bloc québécois et le NPD au fédéral.

Ceux-ci s’étaient joints au à la vague de boycottage de Meta initiée par Ottawa pour appuyer les médias d’information dans la foulée du projet de loi C-18.

Ce dernier obligerait les géants du web à partager leurs revenus avec les médias canadiens. Plutôt que de s’y plier, Meta a opté pour bannir les contenus journalistiques de ses plateformes.

Du côté du Québec, les quatre principaux partis, soit la Coalition Avenir Québec, le Parti libéral du Québec, le Parti québécois, Québec solidaire, ne diffusent plus aucune publicité sur Meta.

M. Guglielminetti estime que cette situation témoigne que les organisations sont dépendantes des Meta de ce monde pour être visibles de nos jours et qu’il est difficile pour elles de s’en priver.

«C’est là où plus de 80% de la population est présente et c’est là où ils vont chercher le plus de visibilité. Ce n’est plus à la télé, ni à la radio, ni dans les journaux.»

«Quelque part, ça leur fait mal de ne pas être présents, mais c’est le prix à payer s’ils veulent vraiment être l’exemple de ce qu’ils prônent», poursuit l’expert.

Cela peut particulièrement faire mal à des politiciens qui dépendent d’une visibilité pour faire avancer leurs idées.

«Pendant que le gouvernement ne parle pas, ce sont les oppositions qui parlent et c’est la même chose pour l’information. Ce sont ceux qui ne croient pas aux médias qui prennent la place des médias sur les réseaux sociaux.»

«Une goutte dans l’océan»

Néanmoins, ce mouvement de boycottage n’a «aucun effet» sur les finances de Meta, insiste M. Guglielminetti.

«Le Québec, on est une goutte dans l’océan des revenus de Meta», dit-il en rappelant que le reste du Canada, à l'exception de la Colombie-Britannique, n’a à peu près pas suivi le mouvement.

Une version précédente de ce texte affirmait par erreur que la Ville de Québec avait acheté de nouvelles publicités à Meta après avoir annoncé qu'elle suspendait ses achats à l'entreprise. Or, les publicités en question ont été achetées avant l'annonce de la Ville. Nos excuses.