Financement des infrastructures: les provinces demandent l'aide d'Ottawa

Les premiers ministres réclament l’aide d’Ottawa pour que les provinces soient plus compétitives en matière d’infrastructures stratégiques.

«La priorité, c’est vraiment les infrastructures, il y a un consensus», a affirmé mercredi le premier ministre du Québec, François Legault, lors du point de presse de clôture de la réunion du Conseil de la fédération, qui s’est déroulée cette semaine à Winnipeg.

Dans sa déclaration d’ouverture, M. Legault a insisté sur le fait que les besoins en matière d’infrastructures sont «vraiment énormes», et ce, dans plusieurs domaines, comme l’éducation, le transport, le logement et la santé.

«C’est plus important que jamais qu’on se donne ensemble des moyens pour mettre à jour nos infrastructures dans les provinces et territoires», a-t-il plaidé.

Les premiers ministres des provinces estiment que des politiques structurantes doivent être mises en place pour que le Canada puisse faire concurrence aux États-Unis, qui ont adopté le Inflation Reduction Act (IRA).

Avions

Dans un autre dossier, François Legault et Doug Ford ont continué à mettre de la pression sur le fédéral, mercredi, pour qu’il procède par des appels d’offres publics dans l’octroi du contrat pour le renouvellement de sa flotte d’avions de patrouille maritime.

Les premiers ministres du Québec et de l’Ontario ont fait une sortie commune pour sommer Ottawa d’être plus équitable et transparent dans ses processus d’approvisionnement.

«Je pense que notre demande est rationnelle. C’est de dire: laissons toutes les entreprises, incluant Bombardier, déposer une proposition, et ça sera au gouvernement fédéral de regarder qui a le meilleur prix, qui a la meilleure qualité de produit, et regarder les retombées dans les différentes provinces», a expliqué M. Legault.

Pour l’heure, Ottawa a dans sa mire l’entreprise américaine Boeing pour ce lucratif contrat de huit milliards $, mais Bombardier soutient que ses avions pourraient faire l’affaire, et ce, avec un prix concurrentiel par rapport à celui des jets proposés par son rival.

Dans les médias, lundi, l’avionneur québécois promettait d’importantes retombées économiques pour le Québec et l’Ontario, en faisant valoir que l’obtention de ce contrat lui permettrait de générer 22 000 emplois au pays.

Division

Néanmoins, la demande de François Legault et de Doug Ford ne fait pas l’unanimité au Conseil de la fédération, notamment parce que Boeing a des usines dans d’autres provinces, notamment au Manitoba.

«Tout le monde peut comprendre que ceux qui ont des usines de Bombardier dans leur province ont peut-être un souhait différent de ceux ou celles qui ont une usine de Boeing dans leur province», a convenu François Legault.