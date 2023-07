Québec, ville gourmande: où s’attabler avant ou après un spectacle du FEQ

Le Festival d’été se poursuit jusqu’à dimanche et ce ne sont pas les options qui manquent si vous voulez casser la croûte avant ou après un spectacle. Après avoir fait des suggestions pour manger sur le pouce la semaine dernière, je vous propose aujourd’hui des endroits où vous attabler en bonne compagnie à quelques pas des différentes scènes. Bonne fin de festival!

Le Deux22

Il y a toujours de l’ambiance dans ce resto de spécialités mexicaines en basse-ville, autant à l’intérieur que sur la magnifique terrasse en bois à l’arrière. C’est l’endroit par excellence pour siroter une margarita ou un pisco sour accompagné de tacos barbacoa, de nachos ou de leurs savoureuses empanadas au porc braisé, feta et olives, servies avec un délicieux ketchup maison. La cuisine ferme à 22h, mais entre 22h et 23h, il est possible de commander des nachos, l’entrée de guacamole ainsi que des ailes de poulet. Le bar ferme à 3h spécialement pour le FEQ si vous voulez prolonger votre soirée !

222, rue Saint-Joseph Est

Photo tirée du Facebook du Deux 22

Le Projet

À lui seul, le poulet frit de cette enseigne du quartier Saint-Jean-Baptiste vaut le détour! Si vous réussissez en plus à mettre la main sur l’une des quelques places en terrasse devant le parvis de l’église, c’est le jackpot! Le bar spécialisé dans les bières de microbrasseries et les cidres du Québec possède par ailleurs 30 lignes de fût pour faire de belles découvertes. Il ne vous reste ensuite que la rue Claire-Fontaine à escalader pour vous retrouver près des sites principaux. La cuisine ferme entre 22h et minuit selon l’achalandage et le bar est ouvert jusqu’à 1h tous les soirs.

399, rue Saint-Jean

Photo fournie par Le Projet

Le Café Krieghoff

Véritable emblème de la rue Cartier, ce café compte de nombreuses places sur sa terrasse donnant sur la rue, mais aussi dans sa cour intérieure. En cas de pluie ou de chaleur accablante, vous pouvez aussi profiter de sa salle à manger climatisée au décor chaleureux. Vous laisserez-vous tenter par leur fameuse poutine, comme l’équipe du chanteur country Zach Bryan, qui en a commandé 70 après le spectacle dimanche? Sinon, le traditionnel croque-monsieur est toujours aussi réconfortant!

1089, avenue Cartier

photo tirée du Facebook du Café Krieghoff

La Taverne Grande Allée

Qui dit Festival d’été dit Grande Allée! L’artère grouille d’action pendant l’événement et il y a du choix pour tous les goûts. J’aime particulièrement la terrasse de la Taverne, où il fait bon prendre un verre dans une atmosphère festive et grignoter selon nos envies. Les bitterballen, des boulettes de viande et cheddar panées et servies avec une sauce dijonnaise, sont idéales à partager, tout comme les nachos et les ailes de poulet dans une sauce maison élaborée avec Firebarns. Il y a évidemment des poutines, hamburgers et autres gourmandises au menu. L’établissement est ouvert jusqu’à 3h.

585, Grande Allée Est

Photo tirée du Facebook de la Taverne

Le Quarante 7

Envie d’un bon repas avant une longue soirée de festival? Le Quarante 7, judicieusement situé en face du Grand Théâtre de Québec, vous ravira avec sa cuisine créative. Pour un repas rapide, cinq plats vedettes sont offerts à seulement 25$ en période estivale (jusqu’au 1er septembre), dont le réputé tartare de bœuf ou de saumon et un risotto végétarien aux champignons frais. En plus, le stationnement intérieur est gratuit pour les clients, et ce, pour toute la durée des spectacles, que ce soit pour le FEQ ou d’autres événements comme le ComediHa!.

333, rue Jacques-Parizeau