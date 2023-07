Réductions de taxes indues à Rabaska: Lévis plaide l'erreur de «bonne foi»

Même si elle avait été alertée en 2021, la Ville de Lévis plaide une erreur de «bonne foi» présente dans son rôle d'évaluation depuis 15 ans qui a permis à Rabaska d'encaisser indûment des remboursements de taxes de près de 30 000 $ et promet de corriger la situation, à la suite des reportages du Journal.

Deux jours après la publication du reportage du Journal qui révélait que la Société en commandite Rabaska a obtenu des remboursements de taxes auxquels elle n'avait pas droit pendant plus de 15 ans, la Ville a finalement réagi en publiant un communiqué mercredi. Le maire, Gilles Lehouillier, a aussi commenté, reconnaissant que des informations inexactes ont été présentées au ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation du Québec (MAPAQ).

La Ville reconnaît que pour bénéficier d'une exemption de taxes, les neuf terres concernées appartenant à Rabaska doivent se retrouver dans la zone agricole. Elles en ont été exclues en octobre 2007, mais la Ville a continué de les identifier comme terres agricoles depuis tout ce temps dans son rôle d'évaluation.

La Ville explique que les terres avaient un usage agricole malgré leur exclusion de la zone verte, ce qui a causé la «confusion», dit le maire. «C'est une erreur de bonne foi qui s'est commise.»

«Or, dans ce contexte et en toute bonne foi, le personnel de la Ville n’a pas traité cette particularité dans son rôle d’évaluation afin d’y faire refléter l’exclusion de ces lots de la zone verte.»

Informés par Le Journal

C'est la demande d'accès du Journal au MAPAQ qui a mené à lever le voile sur cette situation. Elle a été formulée en date du 19 juin dernier. Selon des échanges de courriel auxquels nous avons eu accès, le 5 juillet, le ministère des Affaires municipales a signalé à la Ville de Lévis avoir été alertée par le MAPAQ des irrégularités.

La Ville confirme avoir été informée le 5 juillet par le ministère des Affaires municipales «que son rôle d’évaluation contenait une information technique erronée concernant ces lots».

La Municipalité confirme qu'elle corrigera l'erreur qui perdure depuis 2008.

«Dans les prochains jours, la situation sera corrigée. La Ville prend également acte de l’engagement de Rabaska de rembourser les sommes liées à ces exemptions. »

Alertée en 2021

Rappelons qu'en 2021, le GIRAM (Groupe d'initiative et de recherche appliquée au milieu) avait levé un drapeau rouge sur de possibles irrégularités dans la taxation des terrains de Rabaska. Cependant, loin de corriger la situation à l'époque, le directeur du développement économique d'alors et le maire Gilles Lehouillier avaient qualifié la sortie du GIRAM de «foutaises» et de «verbiage inutile».

Le maire de Lévis, Gille Lehouillier, a indiqué que «les vérifications ont été faites». «La recommandation qu'on avait, c'est que tout est correct». Or, l'avocat de la Ville Simon Roberge Vallières concède qu'à l'époque, «on n'a pas posé la bonne question» au MAPAQ. La situation a donc perduré.

Repensons Lévis

Le conseiller de l'opposition de Repensons Lévis Serge Bonin estime que des vérifications plus diligentes auraient dû être faites alors. «Je suis content qu'on reconnaisse l'erreur, parce que ça n'arrive pas souvent. On essaie de se trouver des excuses en disant que c'est compliqué. Je pense qu'on aurait dû lever le drapeau rouge plus rapidement et insister un peu plus.»

Repensons Lévis disait mardi craindre que la situation se reproduise à plus large échelle. Me Roberge Vallières assure que des vérifications seront faites. «On va faire une validation, mais ce serait surprenant que cette occurrence se soit reproduite à plusieurs autres endroits.»