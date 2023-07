Inondations dans Portneuf: retour à la normale à Saint-Raymond

SAINT-RAYMOND | La situation revient graduellement à la normale à Saint-Raymond après les pluies diluviennes des derniers jours, alors que le dernier axe routier encore coupé est sur le point d’être rouvert.

Au plus fort de la crise, environ 365 résidences s’étaient retrouvées isolées en raison de la rupture d’un tronçon de route ou de la présence d’une trop grande quantité d’eau.

La rivière Bras-du-Nord déborde toujours d’environ 350 m vers l’ouest, là où elle croise la route 367 près de la fromagerie Alexis de Portneuf. Son niveau avait toutefois suffisamment baissé pour permettre la réouverture de la route.

Même chose pour la route 354 au sud de la ville, où cette fois c’est la rivière Sainte-Anne qui avait fait des siennes.

Le rang du Nord a bénéficié de réparations temporaires qui ont désenclavé une centaine de résidences et chalets et redonné accès aux zones d’exploitation forestière. La circulation lourde a d’ailleurs repris.

Tourisme

Les plus gros dégâts étaient cependant situés sur le rang Saguenay, peu après la fourche de la route du Bras-du-Nord. La route avait été complètement sectionnée, bloquant notamment l’accès au secteur Shannahan de la coopérative touristique Vallée Bras-du-Nord. La circulation devait se faire en alternance à compter de ce soir.

«Le secteur va rouvrir progressivement pour les sentiers pédestres et de vélo à partir de demain. On va évaluer les dégâts, mais on a suffisamment de sentiers, ce ne sera pas un problème», assure Frédéric Asselin, directeur général de la coopérative.

«Certaines personnes en yourte ont été relocalisées. Nous avions aussi une trentaine de personnes de Leucan en chalet. Personne n’a été inondé et il n’y avait pas de craintes à y avoir. Si une évacuation avait été nécessaire, une route de contournement était disponible», ajoute M. Asselin.

Les activités des autres secteurs n’ont pas été interrompues. Cependant, la descente de rivière en canot ne sera possible qu’à partir de la fin de semaine.

«On s’adresse à une clientèle familiale et la rivière [Bras-du-Nord] est encore trop haute», souligne le directeur général.

Climat et foresterie

L’ensemble du domaine y a goûté dans les derniers mois. Début mai, de grandes pluies suivant la fonte des neiges avaient perturbé l’ouverture. En décembre, de grands vents avaient brisé plusieurs arbres.

«Ce n’est pas une blague, les changements climatiques, insiste Frédéric Asselin. Quelqu’un qui travaille ici depuis longtemps m’a dit qu’il n’avait jamais vu autant de pluie depuis le déluge du Saguenay, en 1996. Ce n’est pas unique à nous, c’est partout au Québec. Il va falloir s’adapter et le gouvernement va aussi devoir adapter ses programmes.»

Un citoyen qui s’affairait à réparer son terrain endommagé par la rivière Sainte-Anne a lui aussi évoqué les changements climatiques, mais il a également pesté contre l’exploitation forestière.

«Il n’y a plus assez d’arbres pour retenir l’eau dans les montagnes. Je suis ici depuis plus de 20 ans, et c’est la troisième fois que je refais mon chemin en un an et demi. Oui, l’environnement change, mais il n’y a pas juste ça», a protesté l’homme, qui a demandé à demeurer anonyme.