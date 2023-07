Festival d’été de Québec: une ambiance familiale autour de la scène Hydro-Québec sans la cohue des plaines d’Abraham

La scène gratuite Hydro-Québec demeure le secret le moins bien gardé du FEQ pour vivre une ambiance familiale sans la cohue des plaines d’Abraham.

Un peu avant 19 h mercredi, familles et amis prenaient un verre tranquille à l’abri du soleil de plomb et de la folie des files d’attente.

De place d’Youville à la fontaine de Tourny, on continue donc de faire rêver ceux qui n’aiment pas jouer du coude avec des inconnus. Tables bistro et tables à pique-nique ont été installées à travers la végétation pour offrir des moments plus décontractés. Plus besoin de courir la rue Saint-Jean et Grande Allée pour manger. Découvertes et évasion garanties.

«C’est bien de pouvoir se promener sans se bousculer», a mentionné Marie-Andrée, présente avec son conjoint et son fils.

Des curieux

«Le site a toujours été là. Il y a les grandes scènes où il faut son bracelet pour avoir accès, mais cette scène est gratuite et très familiale aussi. C’est aussi la scène de curieux parce qu’on rassemble une grande diversité musicale», explique Arnaud Cordier, programmateur pour le Festival d’été de Québec.

Après les orages de la veille, le ciel était au beau fixe pour les rythmes de Modlee, une habituée de la scène hip-hop québécoise qui a collaboré avec Alaclair Ensemble. Même si la foule semblait plus clairsemée, le foodtruck et la section à l’arrière faisaient la joie des festivaliers.

L’auteur-compositeur-interprète camerounais Blick Bassy, qui exploite beaucoup la thématique de l’environnement, suivait en milieu de soirée.

Dès la soirée d’ouverture, le groupe ukrainien DakhaBrakha, a également pu jouer dans un contexte fort particulier.

Plus de confort

«Avec tout ce qui se passe dans le monde, il y avait un message avec tous les drapeaux ukrainiens. Il y avait une sorte de communion très forte.»

Ce vendredi, toujours au même endroit, le chanteur québécois Dumas devrait aussi attirer une belle foule vers 21 h avec plusieurs compagnons de longue date. Ne le dites pas trop fort.

«Nous avons des étoiles montantes qui jouent dans tous les festivals au Québec et qui vendent des billets. Le site a un peu changé pour accueillir plus de gens dans un confort encore meilleur. Il y a plus de place et c’est apprécié. Le lieu est super beau et la vibe est vraiment bonne. C’est un rendez-vous et il reste de belles soirées encore», termine Arnaud Cordier.