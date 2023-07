Télétravail: se blesser dans sa cour à l’heure du dîner, est-ce un accident de travail?

Les activités des travailleurs dans le cadre du télétravail peuvent être multiples et comporter plusieurs nuances. La ligne est donc mince entre ce qui constitue un accident de travail ou ce qui relève d’activités personnelles.

Dans notre chronique du 3 février 2022, la question était de savoir si le fait de chuter dans l’escalier de sa résidence et ainsi de se blesser en se rendant au rez-de-chaussée pour la pause de repas constituait pour la travailleuse concernée un accident de travail. À cette occasion, le Tribunal administratif du travail (TAT) avait répondu positivement à cette question.

La question s’est posée à nouveau, mais selon des circonstances relativement différentes dans une décision récente du TAT. Dans cette affaire, il s’agissait d’une travailleuse en télétravail qui disposait d’un bureau au sous-sol de sa maison, lequel était connecté au réseau de son employeur.

Elle se blesse à la cheville

Cette travailleuse s’était rendue dans sa cuisine pour se faire à dîner, pour ensuite aller manger à l’extérieur sur une table à pique-nique, située dans sa cour. À la fin de son repas, elle rentre de nouveau à l’intérieur de sa résidence pour effectuer divers travaux ménagers, puis en ressort pour profiter des moments restants de sa pause de repas, fixée de 12 h 30 à 13 h 30. C’est alors que l’accident survient: la travailleuse échappe son téléphone cellulaire dans l’escalier et, en voulant le reprendre, tombe et se blesse alors à la cheville.

Cette fois-ci, s’agit-il d’un accident de travail?

Le TAT répondra par la négative à la question.

Pour le tribunal, puisque la pause repas n’est pas rémunérée et que l’employeur n’exige aucune disponibilité de la travailleuse, il n’y a pas de lien de subordination lors de l’accident en question. De plus, le téléphone cellulaire était un appareil personnel et n’appartenait pas à l’employeur.

En fait, selon le tribunal, les activités exercées lors de l’accident ne faisaient pas partie des activités reliées au travail et profitables à celui-ci. La travailleuse s’était blessée, alors qu’elle se trouvait dans la sphère de sa vie personnelle et non pas professionnelle.

Circonstances

Comme pour chaque cas semblable, le TAT a estimé qu’«il faut apprécier l’ensemble des circonstances propres à chaque cas».

Pour aider à répondre à notre question, plusieurs paramètres ont été établis par les tribunaux, aucun de ces paramètres n’étant décisif. Ces paramètres sont les suivants:

Quel est le lieu de l’accident?

À quel moment cet événement est-il survenu?

Est-ce que l’activité exercée par le travailleur ou la travailleuse au moment de l’événement accidentel était rémunérée?

Y avait-il l’existence d’un degré d’autorité ou de subordination de l’employeur lorsque l’accident survient?

Quel est le degré d’autorité de l’employeur lorsque l’événement survient, et ce, même à l’extérieur des heures normales de travail?

Quelle est la finalité de l’exercice exercé par le travailleur ou la travailleuse au moment de l’événement accidentel: cette activité est-elle facultative, importante ou nécessaire à la réalisation du travail normal?

Quel est le lien de connexité ou encore d’utilité de l’activité du travailleur au moment de l’événement par rapport à l’accomplissement du travail?

CONCLUSION

Bien que la question semble parfois anodine, il est important de déterminer si les circonstances de l’accident survenu lors du télétravail peuvent être la cause ou non d’un accident de travail. Rappelons à ce sujet que l’indemnité accordée en vertu de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles est souvent plus importante que celle découlant d’une assurance individuelle ou collective, et ce, dans la mesure, bien sûr, où une telle assurance existe.

Me Bernard Cliche est avocat émérite chez Morency Société d’avocats