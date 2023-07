Un dîner parfaitement réussi

Si vous ne l’avez pas encore vue, la pièce de l’auteur français Francis Veber et tirée du film du même nom, adaptée à la québécoise et mise en scène par André Robitaille, est devenue très certainement un incontournable. Pourquoi? Parce que, Le dîner de cons, compte sur un humour délicieux sans tomber dans le burlesque tout en surprenant ses spectateurs, et ce, même si vous avez déjà vu le film.

Alors que cette nouvelle mouture prenait l’affiche la saison dernière à la Maison des arts de Drummondville, la pièce à succès a déménagé pour la présente saison estivale à Québec avant de poursuivre son voyage dans la province. Si elle a été reprise, c’est que la pièce plaît à son public.

Pour ceux qui ne connaissent pas la thématique, l’histoire tourne autour d’un fameux rituel qui se résume à inviter un nouveau con chaque semaine lors d’un dîner entre amis. Plus l’invité est con, plus son hôte gagne des points aux yeux de son entourage. Ainsi, il faut dénicher le roi des cons pour se faire valoir. Cette fois, le con du jour est nul autre que François Pignon (Lauren Paquin) un employé au ministère du Revenu, qui dans ses temps libres collectionne des modèles réduits qu’il fabrique à partir d’allumettes, dont le pont de Québec.

La pièce s’amorce alors que Pierre Brochant (Normand D’amour), un éditeur de renom, le reçoit d’abord chez lui en guise de répétition pour s’assurer qu’il s’agit d’un véritable con. En raison d’un tour de rein, Brochant a du mal à se déplacer faisant en sorte que «le dîner de cons» prévu n’aura pas lieu.

Une distribution hors pair

Si la distribution de la précédente mouture de 2014 était excellente, qui mettait alors en vedette Marcel Leboeuf et André Robitaille, celle-ci ne décevra personne. On y découvre un Laurent Paquin hilarant en con, qui n’est pas si con que ça finalement. Normand D’amour quant à lui mérite une main d’applaudissement. Mais la belle surprise est sans aucun doute René Simard qui incarne Juste Leblanc. On lui découvre un talent d’acteur qui s’ajoute à son spectre déjà très large. Avec cette belle brochette de comédiens qui compte également Bernard Fortin, Gabrielle Fontaine et Pascale Montreuil, on peut certainement dire que la distribution mérite à elle seule le déplacement.

Quant à la scénographe, elle est magnifique apportant une touche moderne et de bons goûts.

Une première partie est également présentée en un tour de chant surprenant où des chansons tournant autour de la thématique des cons sont mises de l’avant.

__________________________________________________________________

Le dîner de cons

À l’affiche à la Salle Albert-Rousseau jusqu’au 23 juillet suivi d’une tournée cet été à Saguenay, Gatineau et Brossard.