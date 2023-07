Un policier de Sherbrooke coupable d’agression sexuelle

Un policier de Sherbrooke a été reconnu coupable au terme de son procès d’avoir agressé sexuellement une femme deux fois plus jeune que lui pendant un quart de travail, à l’été 2021.

Le juge n’a pas cru la version du policier Samuel Ducharme, qui estimait plutôt avoir eu un flirt consentant avec sa victime.

Assis sur le bout de sa chaise, le porte-parole du Service de police de Sherbrooke (SPS) fixait le sol lorsqu’il a été reconnu coupable ce matin d’agression sexuelle après un procès de plusieurs jours qui s’est tenu ce printemps.

«La victime a eu un immense courage, elle appréhendait de porter plainte. Et malheureusement, des conséquences ont réellement eu lieu dans sa vie. Que sa version soit crue aujourd’hui, c’est un baume pour elle», a souligné le procureur de la Couronne, Me Marc-André Roy.

Elle le repousse

Lors d’une soirée d’août 2021, Ducharme avait léché le coude et la joue d’une jeune femme en plus de tenter de toucher sa poitrine et ses parties génitales. Le policier n’a pas nié que certains gestes sont survenus.

Il croyait plutôt avoir le consentement de celle qui était deux fois plus jeune que lui. Et ce, même si la victime lui avait dit «non» et qu’elle avait repoussé à plus d’une reprise la main du policier.

«Pour lui, le ton du “non” est plutôt enjôleur [...] et son langage corporel lui indique qu’elle veut le baiser», a décrit le magistrat, en précisant dans son jugement qu’il n’accorde aucune crédibilité à Ducharme à ce sujet.

«Elle affirme être complètement décontenancée et ne pas comprendre ce qui arrive. Elle est aussi profondément mal à l’aise», a pris soin de rappeler le juge Serge Champoux.

Une ordonnance de non-publication nous empêche de dévoiler certains détails, comme le contexte dans lequel l’agression sexuelle s’est déroulée.

Chose certaine, l’homme de 42 ans était en fonction au moment des faits et il portait son uniforme. Samuel Ducharme s’était fait passer les menottes par le Bureau des enquêtes indépendantes (BEI) en novembre 2021.

Un autre procès

Rappelons qu’après la médiatisation de l’arrestation de Ducharme, une deuxième présumée victime s’est manifestée aux autorités. L’an dernier, il a ainsi été accusé à nouveau pour une agression sexuelle qui remonterait à 2011. Le procès dans ce dossier doit se tenir devant un juge seul en avril 2024.

Samuel Ducharme est toujours à l’emploi du SPS, mais il a été suspendu avec solde durant les procédures judiciaires. Au moment d’écrire ces lignes, son avenir professionnel était toujours incertain.

«Je ne ferais aucun commentaire. Nous allons prendre connaissance du verdict», a lancé l’inspecteur Patrick Roy, de la direction du SPS, à la sortie de l’audience.

Comme il avait été accusé d’agression sexuelle par voie sommaire, Ducharme fait face à une peine maximale de 18 mois de détention.

Il est le deuxième porte-parole d’un corps policier à se faire ainsi passer les menottes. En fin juin, le sergent de la Sûreté du Québec Claude Doiron a été accusé d’avoir agressé sexuellement une enfant il y a 35 ans, causant toute une surprise dans la région où il était le visage de la police depuis plus d’une décennie.