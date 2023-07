Une année de plus avec le Rocket pour Bourque

Le Rocket s’entend sur les modalités d’un contrat d’une saison à un volet avec l’attaquant Gabriel Bourque.

Rocket agree to terms on a one-year, one-way AHL contract with forward Gabriel Bourque.

