Vaccin contre la COVID-19: une dose de rappel recommandée à l’automne

Le Comité consultatif national de l’immunisation (CCNI) recommande à ceux qui n’ont pas été infectés ou vaccinés contre la COVID-19 depuis six mois d’aller chercher une nouvelle dose de rappel du vaccin cet automne, une recommandation qui tombe sous le sens, selon la Dre Diane Lamarre.

«Les variants qui circulent en ce moment et qui seront prévalents à l’automne ne sont pas exactement les mêmes que l’année dernière. Des variations aux vaccins permettront d’ajouter une couche de protection pour les personnes plus vulnérables», a indiqué la Dre Lamarre, pharmacienne et professeure à l’Université de Montréal.

Celle-ci explique que l’annonce était «prévisible» et qu’il faudrait se préparer à des campagnes de vaccinations automnales, au même titre que la grippe saisonnière, pendant au moins quelques années encore.

La technologie des vaccins à ARN messager permet justement des ajustements plus rapides pour contrer les nouvelles souches.

Une campagne de rappel?

Bien que l’Organisation mondiale de la santé (OMS) ne considère plus la COVID-19 comme une «urgence sanitaire internationale» depuis le mois de mars dernier, le virus continue de faire des morts un peu partout, de même qu’au Québec, note la Dre Lamarre.

À ce titre, l’experte juge qu’une certaine forme d’«incitatif» devrait être mise en place. «J’imagine que c’est justement pourquoi l’ASPC en a fait l’annonce à ce moment-ci», explique-t-elle.

Or, contrairement à la grippe saisonnière, dont les phases intensives sont plus prévisibles, les cycles de la COVID-19 semblent plus aléatoires et sont moins compris à ce stade-ci.

Pour le CCNI, il reste que la vaccination automnale est «particulièrement importante pour les personnes présentant un risque accru d’infection par la COVID-19 ou de maladie sévère» et pour «les personnes qui n’ont jamais été infectées auparavant et qui sont protégées uniquement par la vaccination».

Même si les personnes ayant déjà été infectées par la COVID-19 et/ou déjà vaccinées restent mieux protégées, la recommandation s’applique tout de même pour l’ensemble de la population adulte qui souhaite une meilleure protection.

Le panel a soumis une autre recommandation «discrétionnaire» visant la vaccination aux enfants âgées de six mois à cinq ans toujours pas vaccinés. Ceux-ci devraient recevoir une série primaire (deux doses) à ARN messager, selon le CCNI.

«Forte recommandation» du CCNI pour les catégories suivantes