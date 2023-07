Vedettes de la série «Yellowjackets»: Sophie Nélisse et Christina Ricci réunies au Comiccon de Montréal ce week-end

Les tournages de la série Yellowjackets étant suspendus jusqu’à nouvel ordre, Sophie Nélisse peut enfin se permettre un rare luxe: des vacances estivales au Québec. «Dès que je suis en congé, je veux rentrer chez moi. Ça me fait du bien d’être ici», confie la comédienne.

Les fans devront s’armer de patience avant de découvrir la conclusion de Yellowjackets. La troisième – et ultime – saison est sur la glace depuis plusieurs mois déjà en raison de la grève des scénaristes qui paralyse la production de maintes séries américaines.

«On n’a pas de date de reprise pour le tournage. La cause qu’ils défendent est importante, donc je ne peux pas du tout me plaindre», laisse tomber Sophie Nélisse en entretien au Journal.

Questionnée quant au contenu de ces très attendus prochains épisodes, la comédienne reste coite. Pas forcément pour jouer les cachotières, mais bien parce qu’elle ignore tout des événements qui attendent les héroïnes de Yellowjackets, ces joueuses de soccer perdues en forêt après l’écrasement de leur avion.

«Je n’en ai aucune idée! Pour la deuxième saison, on recevait les scénarios une semaine avant le tournage d’un épisode, alors je ne sais jamais d’avance quel sera l’arc de mon personnage. Mais c’est peut-être mieux comme ça, je suis la pire personne pour garder un secret», rigole-t-elle.

Un tout premier Comiccon

Sa présence au Québec rend donc possible sa participation au Comiccon de Montréal, événement très couru qui se déroulera tout le week-end.

Sophie Nélisse passera en effet la journée de dimanche au Palais des congrès, où elle rencontrera les fans de la série Yellowjackets le temps de signer des autographes et de prendre des photos en leur compagnie. Elle montera également sur scène en fin d’avant-midi, histoire de raconter son parcours et les dessous de son métier.

«C’est la première fois que je participe à un Comiccon, alors je ne sais pas du tout à quoi m’attendre. Mais j’ai vraiment hâte de rencontrer les fans de la série et de prendre le temps de discuter avec eux. C’est la raison pour laquelle je fais ce métier: je veux toucher les gens, les divertir, connecter avec eux», raconte-t-elle.

Elle retrouvera également pour l’occasion Christina Ricci, autre tête d’affiche de Yellowjackets, pour une séance de photos en compagnie des fans. Une rare occasion pour les deux femmes de passer du temps ensemble puisqu’elles ne partagent aucune scène ensemble dans la populaire série.

«On ne se connaît pas beaucoup; je l’ai seulement croisée dans des premières et des événements promotionnels. Mais c’est l’fun de penser que cette fois-ci je vais la croiser chez moi, à Montréal», raconte Sophie Nélisse.

Aller simple

Si on ne sait pas quand on pourra retrouver Sophie Nélisse et ses complices de Yellowjackets sur nos écrans, une chose est certaine: les téléphiles pourront renouer avec la comédienne dès l’automne grâce à la seconde saison de la série québécoise Aller simple.

Cette nouvelle fournée d’épisodes suivra une bande de jeunes écolos qui verront leur routine interrompue par un mystérieux événement dont ils subiront les contrecoups tout au long de la saison. Le tournage est déjà terminé, s’étant échelonné de mai à juin dernier.

«Ça faisait tellement longtemps que je n’avais pas tourné ici, au Québec. Ça me fait toujours le plus grand bien; ça me recentre sur moi et mes racines», indique Sophie Nélisse.

Le Comiccon de Montréal se déroulera de vendredi à dimanche au Palais des congrès.

5 VEDETTES INTERNATIONALES À RENCONTRER AU COMICCON DE MONTRÉAL CE WEEK-END

Christina Ricci

Getty Images via AFP

Les plus jeunes l’associent à Mercredi ou encore à Yellowjackets. Mais pour une génération entière, le nom de Christina Ricci ramène aux classiques des années 1990 de la trempe de Casper, Les Sirènes, Souvenirs d’été et autres Sleepy Hollow. Peu importe vos références, vous pourrez rencontrer l’actrice américaine de 43 ans le temps d’une photo ou d’un autographe ce dimanche.

Jamie Campbell Bower

AFP

Attention aux fans de Stranger Things: Vecna débarque en ville ce week-end. Jamie Campbell Bower – l’homme derrière l’impressionnant maquillage – sera de retour dans la métropole samedi et dimanche, à peine quelques semaines après y avoir bouclé le tournage de Witchboard, remake du classique d’épouvante des années 1980.

John Barrowman

Phil Lewis/WENN.com

Si certains le connaissent pour ses rôles dans les séries Doctor Who, Arrow, Torchwood ou encore Le Flash, John Barrowman possède également plusieurs autres cordes à son arc. Le Britannique est en fait un chanteur émérite ayant lancé pas moins de 10 albums en carrière. Que ce soit à Broadway ou dans le West End de Londres, il a tenu la vedette de comédies musicales légendaires telles que West Side Story, The Phantom of the Opera, Chicago, Sunset Boulevard et Miss Saigon. Il passera trois jours au Palais des congrès pour y rencontrer ses fans.

Emily Swallow

AFP

Ce dimanche, les fans de The Mandalorian et The Book of Boba Fett ont rendez-vous avec nulle autre que l’armurière mandalorienne: Emily Swallow. En plus des séances de photographie et d’autographes, l’actrice montera sur scène en compagnie de Paul Sun-Hyung Lee – alias le capitaine Carson Teva dans les deux séries citées plus haut – le temps d’une conférence.

Stephen Amell

AFP

Stephen Amell avait déjà une feuille de route impressionnante avant d’enfiler les habits du superhéros Arrow en 2012, son nom étant apparu au générique de séries cultes telles que Degrassi, Journal d’un vampire, Queer as Folk, Flashpoint et Dante’s Cove. N’empêche, c’est son rôle du justicier masqué qui risque de faire courir les foules vers le Palais des congrès, où le Canadien passera la journée de samedi.