Zoofest: Sam Cyr et Marylène Gendron transportent leur balado «Tout le monde s’haït» sur scène pour le 100e épisode

Cet été, les humoristes Sam Cyr et Marylène Gendron portent sur scène leur balado Tout le monde s’haït à deux occasions. Premier arrêt: Zoofest pour l’enregistrement du 100e épisode.

Marylène Gendron ne le cache pas: elle s’attendait à faire tout au plus une vingtaine d’épisodes de Tout le monde s’haït. Il faut dire que le concept de leur balado est pour le moins singulier: chaque semaine, Sam Cyr et elle invitent une personnalité publique pour confesser ses complexes à leur micro, sans détour et surtout sans tabou.

«Je pensais vraiment qu’on allait faire le tour, que ça allait s’essouffler super rapidement. Mais c’est fou à quel point on peut se renouveler, que les gens arrivent toujours avec de nouveaux complexes!» lance-t-elle riant.

Une question de connexion

Au fil des 99 épisodes déjà enregistrés, les Marie-Claude Barrette, Roxane Bruneau, Rita Baga, Debbie Lynch-White, Martin Matte et autres Pierre-Yves Roy-Desmarais se sont prêtés à l’exercice, dévoilant leurs complexes au micro de Sam Cyr et Marylène Gendron. Et leurs propos ont visiblement fait écho chez les auditeurs, les commentaires positifs pullulant autant sur les réseaux sociaux que sur les pages YouTube et Patreon de Tout le monde s’haït.

Ceux-ci – combinés à l’Olivier du meilleur balado remporté l’an dernier – ont encouragé les deux complices à poursuivre l’aventure.

«Au début, on faisait le balado pour notre propre bénéfice. Ça nous faisait du bien de nous libérer de nos complexes, d’en parler sans tabou. C’est très thérapeutique. Mais à travers les épisodes, on a vu à quel point la connexion se faisait autant avec nos invités qu’avec le public, alors on a décidé de continuer. Et là, on ne veut plus arrêter», indique Sam Cyr.

Invités surprises

Et non, ils n’arrêteront pas. En fait, Sam Cyr et Marylène Gendron confirment leur intention de transposer plus fréquemment l’univers de Tout le monde s’haït sur scène, à commencer par l’événement prévu vendredi soir pour l’enregistrement de ce 100e épisode. Si la prémisse demeure la même, l’ambiance, elle, se voit transformée par ce passage vers les planches.

«Ça crée une ambiance plus explosive. Comme le public est présent sur place, ça se transforme rapidement en spectacle plus qu’en discussion: on veut créer un lien avec eux et les faire rire. Alors pour capter leur attention, on y va vraiment all in», avance Sam Cyr.

Qui se prêtera au jeu cette fois-ci? Difficile à dire, les deux complices tenant mordicus à taire l’identité de leurs deux invités. On sait toutefois que Pier-Luc Funk les joindra sur scène dans le rôle du fou du roi.