HARVEY, Rollande



À son domicile, le 15 juin 2023, à l'âge de 77 ans et 9 mois, nous a quittés Dame Rollande Harvey. Elle était la fille de feu Monsieur Théodore Harvey et feu Dame Rosanne Mailloux et elle demeurait à l'Isle-aux-Coudres.et l'inhumation se fera au cimetière paroissial. Les membres de sa famille accueilleront parents et amis(es) en l'église Saint-Bernard de l'Isle-aux-Coudres samedi jour des funérailles à compter de 10 heures. Madame Rollande Harvey laisse dans le deuil ses frères et sœurs : Clairette, André (Gertrude Desgagnés), feu Denis (Suzanne Bisson), Monique (Jean-Guy Dufour), Luc (Rose-Marie Harvey), feu Michel (Céline Simard), Thérèse (Michel Dufour), Ginette (Maurice Boudreault), Marie (feu Paul-André Roberge), feu Claude-Yves, feu Daniel; son filleul : Yannick Harvey ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et de nombreux amis(es). La famille reconnaissante remercie la Merveilleuse équipe des soins palliatifs des CLSC de Baie- St-Paul et de l'Isle-aux-Coudres, pour leur dévouement et leur professionnalisme. Un merci tout particulier à Annie Cormier infirmière, au Dr Alexandre Charest et aussi à Jeannine (réceptionniste) pour son accueil chaleureux. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à La Société Canadienne du Cancer, des formulaires seront disponibles en l'église. La direction des funérailles a été confiée à la