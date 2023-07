PHILIE, Monique



À l'Hôpital de l'Enfant-Jésus, le 26 juin 2023, à l'âge de 85 ans, est décédée dame Monique Philie, épouse de monsieur Yves Lord, fille de feu Parmélia Séguin et Hormidas Philie. Elle demeurait à Québec.La famille vous accueillera aule vendredi 14 juillet 2023 de 19 h à 21 h etde 9 h à 10 h 30.Elle laisse dans le deuil, outre son époux Yves; ses enfants : Maryse, Pierre-Yves (Mélodie Arsenault) et Élisabeth (Nicolas Rochon); ses petits-enfants : Alexandre, Christophe et Clara Dussault, Naomi et Samuel Rochon, Édouard et Olivia Lord; sa sœur Huguette Cauchon et ses belles-sœurs de la famille Lord : Michelle et Monique ainsi que ses neveux, nièces, cousins, cousines, autres parents et nombreux ami(e)s. La famille tient à remercier le personnel de l'Hôpital de l'Enfant-Jésus pour les bons soins prodigués .