MORIN, Jean-Paul



Au CHSLD de Saint-Anselme, le 6 juillet 2023, est décédé à l'âge de 79 ans, monsieur Jean-Paul Morin, conjoint de feu Jeannine Breton et fils de feu Arthur Morin et de feu Maria Picard. Il demeurait à Sainte-Claire.Les cendres seront déposées ultérieurement au cimetière de Sainte-Claire. Il était le frère de : Gérard (Jacqueline), Jeanne- d'Arc (Patrice), feu Simonne (feu Paul-Émile), Lucille (Roméo) et feu Gérald. Il laisse dans le deuil ses neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. Remerciement au personnel du CHSLD de Saint-Anselme pour les bons soins prodigués à notre frère. Toutes marques de sympathie peuvent se traduire par un don à la paroisse Sacré-Cœur-de-Jésus-en Bellechasse (Communauté Sainte-Claire) 128, rue Principale Sainte-Claire (Québec) G0R 2V0. Monsieur Morin a été confié pour crémation à la