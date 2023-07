PICARD, Charles-Henri



À l'Hôtel-Dieu de Lévis, le 1 juillet 2023, à l'âge de 94 ans, est décédé monsieur Charles-Henri Picard, époux de madame Lilianne Morissette et fils de feu Nazaire Picard et de feu Rosa Laflamme. Il demeurait à Saint-Philémon, Bellechasse. La famille recevra les condoléances à la Salle du sous-sol de l'église Saint-Philémon, vendredi le 14 juillet 2023 de 19h à 21h. Samedi, jour des funérailles, le salon funéraire sera ouvert à compter de 9h.et de là, au cimetière paroissial. Il laisse dans le deuil ses enfants : Linda (Renald Letellier), Johanne (Rosaire Tanguay) et Marc (Nadia Morin); ses petits-enfants : Mathieu, Joannie, Marie-Pier, Félix, Sydney et Zara; ses arrière-petits-enfants : Livia, Nolan, Théodore et Zack. Il était le frère de : feu Bertrand, feu Alice, feu Raymond (feu Marcelle Noël), feu Yvette (feu Hilario Garand) et feu Denis (feu Marie-Paule Roy). De la famille Morissette, il était le beau-frère de : feu Claude, feu Marielle (feu Gérard Laroche), feu Raymond (feu Rachelle Létourneau), Denise (feu Charles-Émile Mercier, Jean Bisson), Marcel (Lise Champagne) Réal (Monique Lafontaine); le beau-frère de la famille Leblond de: Rita (feu Lucien Morissette), feu Robert (feu Marielle Roy), Fernand (Hélène Mercier), feu Rolande (Rémi Beaudoin) ainsi que les membres de la famille de feu Omer Nadeau. Il laisse également dans le deuil plusieurs neveux et nièces, cousins, cousines et ami(e)s. Un grand merci au médecin Pascal Bernier ainsi que les membres de l'équipe soignante du CLSC Bellechasse. Une attention spéciale à son infirmière Suzie Lavigne. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société Canadienne du cancer 5151, boul. de l'Assomption Montréal (Québec) H1T 4A9. Des formulaires seront disponibles à la salle. La direction des funérailles a été confiée à la