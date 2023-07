PROULX, Thérèse Dubé



Au C H U - Hôpital de l'Enfant-Jésus, le 29 juin 2023, à l'âge de 98 ans et 2 mois, est décédée madame Thérèse Dubé, épouse de feu monsieur René Proulx, fille de feu madame Rose-Anna Thériault et de feu monsieur Alphonse Dubé. Elle demeurait à Québec.La famille recevra les condoléances, en présence des cendres, au, de 9 h à 11 h.. L'inhumation des cendres se fera ultérieurement au cimetière St-Charles. Elle laisse dans le deuil ses enfants : Michel (Diane Paré), Aline et feu Gisèle; son petit-fils Jean-François; ses arrière-petits-enfants Jordan et Livia; sa sœur Isabelle de même que de nombreux neveux, nièces, autres parents et ami(e)s. Un sincère remerciement au personnel du 5e étage (C-5000) de l'Hôpital de l'Enfant-Jésus pour les bons soins prodigués.