GAUDREAU, Conrad



À l'I.U.C.P.Q. (Hôpital Laval), le 25 juin 2023, à l'âge de 90 ans, est décédé monsieur Conrad Gaudreau, fils de feu Blandine Blier et de feu Amable Gaudreau. Il demeurait à Québec.La famille vous accueillera aude 13 h à 15 h.Pour ceux qui ne pourront être présents, la famille vous invite à vous joindre à elle virtuellement, en direct ou en différé, en appuyant sur l'icône " Cérémonie " situé sur l'avis de décès du site web au www.lepinecloutier.com. Il laisse dans le deuil ses enfants : Diane, Gilles (Danielle Dubé), Marc, Hélène (Bruno Paquet) et Jean; ses petits-enfants : Geneviève, Nicolas et Anne-Gabrielle; ses arrière-petits-enfants: Akian, Donovan, Jacob et Logan; ses frères et sœurs : feu Colin (feu Yolande Anctil), feu Claude (feu Rachel Anctil), feu Jacqueline (feu Ovide Morneau), feu Jacques (Georgette Leblanc), feu Marie-Marthe (feu Jean-Guy Ouellet) feu Benoît (feu Huguette Desmarais), Paul-Armand (Hélène Robillard), feu Bernadette (feu André Deshaies), et Rita (feu Yvan Lavoie); ainsi que ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Ouellet, ses neveux, nièces, cousins, cousines, autres parents et amis.La famille tient à remercier le personnel de l'I.U.C.P.Q. pour les bons soins prodigués.