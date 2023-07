DORÉ, Carmelle Bédard



À l'hôpital Régional de Portneuf, le 15 juin 2023, à l'âge de 92 ans et 6 mois, est décédée madame Carmelle Bédard épouse de feu monsieur Émile Doré et fille de feu monsieur Philémon Bédard et de feu madame Eugénie Lavallée. Elle demeurait à Saint-Basile. Madame Bédard laisse dans le deuil ses frères et sœurs de la famille Bédard: feu Odilon, feu Armand (feu Pierrette Martel), feu Marcel (Thérèse Corriveau), Henri (Bibianne Perron) et Jean-Claude (Lise Gauthier); ses beaux-frères et belles-soeurs de la famille Doré: feu soeur Émilia, feu soeur Rachel, feu soeur Cécile, feu Jeanne (feu Jos Labbé), feu Georges (feu Adrienne Langlais), feu Lucien (feu Aurore Thibodeau), feu René (feu Gemma Paquet), feu Gérard (feu Angéline Marcotte), feu Raymond (feu Madeleine Marcotte), feu Julien, feu Yvonne (feu Victorin Picard) et feu Simone (feu Léger Milhomme); sa filleule Cathy Bédard ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. Remerciements au personnel du 3e étage des soins palliatifs de l'hôpital Régional de Portneuf et au personnel du manoir des petites douceurs de St-Raymond pour les bons soins prodigués et leur humanisme. Un merci spécial à Jacqueline Paquet pour s'être occupée de madame Bédard durant les dernières années de sa vie.et de là au cimetière paroissial. La famille recevra les condoléances à l'église à partir de 10h sous la direction de laVous pouvez exprimer votre sympathie en offrant un don à la fondation Santé Portneuf https://fsssp.ca/