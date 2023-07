HARDY, André



À l'IUCPQ, le 26 mai 2023, est décédé paisiblement entouré de l'amour des siens monsieur André Hardy, à l'âge de 82 ans. Il était l'époux de Nicole Gravel Hardy, le fils de feu Cécile Rhéaume et de feu Arthur Hardy.Il laisse dans le deuil ses enfants : Isabelle et François (Julie Duval); ses petits-enfants : Bryan, Tristan et Océane; sa sœur Louise et son frère Claude; ses beaux-frères : Robert Gravel (Huguette Jacques) et Yvan Gravel; ses neveux, ses nièces, ses cousins, ses cousines et plusieurs ami(e)s. Outre ses parents, il est parti rejoindre ses sœurs Denise et Danielle, ses beaux-frères Jacques Gravel (Lucie Chabot) et Gaston Gravel (Linda Corrigan) ainsi que son grand ami Jacques Dupont (Micheline Boissy). La famille tient à adresser des remerciements particuliers à sa cardiologue Dre O'Connor, au Dr. Philippe Jouan, à l'infirmière Andrée Côté de l'unité des soins palliatifs de l'lUCPQ pour les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation IUCPQ, 2700 chemin des Quatre-Bourgeois, Québec (QC) G1V 0B8, téléphone : 418 656-4999.https://fondation-iucpq.org/je-donne/Ne pas oublier d'indiquer le nom de la personne décédée et nous transmettrons votre message par courriel à la famille dans les plus brefs délais.