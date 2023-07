DROUIN, Denise



Au C H U - Hôpital St-François d'Assise, le 28 juin 2023, à l'âge de 80 ans et 5 mois, est décédée madame Denise Drouin, épouse de monsieur Gilles Goulet, fille de feu madame Juliette Bélanger et de feu monsieur Joseph Léon Drouin. Elle demeurait à Boischatel.Outre son époux Gilles, elle laisse dans le deuil ses sœurs : Claudette (feu Conrad Bisson) et Nicole, ainsi que ses neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. Elle est allée rejoindre son frère Fernand (feu Gisèle Gouge) et sa sœur Fernande, sans oublier ses parents et ami(e)s.