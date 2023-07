PERRON, Hélène



À l'Hôtel-Dieu de Québec, le 25 juin 2023, à l'âge de 67 ans et 1 mois, est décédée dame Hélène Perron, conjointe de fait de M. Richard Hayes, fille de feu M. Lucien Perron et de dame Marie-Noëlla Bureau. Elle demeurait à Val-Bélair (Québec). Outre son conjoint, elle laisse dans le deuil : ses enfants : Martine (Jean-Sébastien Martel) et Richard (Marie-Eve Boies); ses petits-enfants : Alexanne Martel, Océane Lapointe et Élya Lapointe; ses frères et sœurs : Michel (Patricia Reed), Françoise (Adrien Gagnon), Robert (Liane Guérette), Jean-Marc (Luce Bergeron), Mario (Mélanie Bédard), Johanne (Marc-André Morin). Sont aussi affectés par son départ ses neveux, nièces, cousins, cousines ainsi que ses autres parents et ami(e)s des familles Perron, Bureau et Lapointe. Les membres de la famille recevront les condoléances àde 9h à 10h30.Ses cendres seront inhumées au cimetière de l'Ancienne-Lorette à une date ultérieure. Des remerciements particuliers sont adressés à la Dre Alexandra Sébastien Nellie ainsi qu'à toute l'équipe du service d'oncologie de l'Hôtel-Dieu de Québec. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation québécoise du cancer, tél.: 418 657-5337, cancerquebec.ca