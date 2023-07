PICARD, Émilien



À l'Hôtel-Dieu de Lévis, le 29 juin 2023, à l'âge de 70 ans, est décédé subitement monsieur Émilien Picard, époux de feu madame Jocelyne Garant. Il était le fils de feu Gérard Picard et de feu Jeanne d'Arc Bilodeau. Il demeurait à St-Malachie, Bellechasse.La famille recevra les condoléances auvendredi le 14 juillet 2023 de 19h à 21h. Samedi, jour des funérailles, le salon sera ouvert à compter de 12h30.et de là, au cimetière paroissial.Il laisse dans le deuil ses sœurs : Gilberte (feu Denis Forgues), Lorraine (Roger Drouin), Réjeanne (Jean-Guy Grenier) et Jeannine (feu Denis Labrecque); sa belle-sœur Lisette Garant (Gaston Laliberté) et son beau-frère Jacques Garant (Ghislaine Blouin). Il laisse également dans le deuil ses neveux, nièces, cousins, cousines, sa tante et ses ami(e)s. Toutes marques de sympathie peuvent se traduire par un don à la paroisse Sacré-Cœur-de-Jésus-en Bellechasse (Communauté St-Malachie), 134, rue Principale Sainte-Claire (Québec) G0R 2V0. La direction des funérailles a été confiée à la