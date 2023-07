AUGER, Nancy



À l'Hôtel-Dieu de Lévis, le 28 juin 2023, à l'âge de 62 ans, est décédée madame Nancy Auger, épouse de monsieur Gilles Caron. Elle était la fille de feu Raymond Auger et de feu Joséphine Richard. Native de Leclercville, elle demeurait à Lévis, secteur St-Étienne. Elle laisse dans le deuil, outre son époux Gilles, son fils Nicolas Auger Caron (Emily Roy); ses petit-enfants : James et Sofia Caron; son frère Pierre Auger et sa belle-sœur Louise L'Hérault (feu Jean-Yves Auger); ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Caron : Feu Gérard (Madeleine Aubin), Joseph (feu Denise Genest), Feu Raymond (feu Yvette Ferland) Jeannine, Jacqueline (feu Claude Dany), Claude (Louise Trudeau), Lucille (Albert Houde), Feu Jacques (Gaétane Beaulieu), Yvon, Lisette (Jacques Savard), Louise (Jacques Bérubé), Mariette (Feu Roger Demers); plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines, autres parents et ami(e)s. Sincères remerciements au personnel du Centre régional intégré de cancérologie de l'Hôtel-Dieu de Lévis pour l'accompagnement et les bons soins prodigués. La famille vous accueillera à la maison funéraire