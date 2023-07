COULOMBE, Jacqueline Ouellet



Le 5 juillet 2023, à l'unité des soins palliatifs de l'Hôtel-Dieu de Lévis, est décédée madame Jacqueline Ouellet, épouse de feu monsieur Emmanuel Coulombe. Elle était la fille de feu monsieur Antonio Ouellet et de feu madame Marie A. Labrie. Elle était native de l'Isle-aux-Grues, a vécu à Montmagny pendant de nombreuses années et depuis une vingtaine d'années, elle vivait à Saint-Michel-de-Bellechasse avec sa fille Lucie. Elle était la co-fondatrice de Emmanuel Coulombe inc. La famille accueillera parents et ami(e)s à lale vendredi 14 juillet 2023 de 19h à 21h et samedi, jour des funérailles à compter de 13h.suivi de l'inhumation au cimetière de Montmagny. Elle laisse dans le deuil ses chers enfants, Rose-Hélène, Lucie, feu Michelle (Mario Ringuet), Raymond, Claude (Josée Gendreau), Yvon, Marc (Carole Bernier) et Renée (Sylvain Paquet); ses petits-enfants : Frédérique et William Coulombe, Cynthia et Dominic Ringuet, Manuella et Benjamin Coulombe; ses arrière-petits-enfants bien-aimés : Zoé et Laurie Michaud, Charles, Tristan et Annabelle Ringuet, Kayla, Élodie et Justine Bélanger. Elle laisse également dans le deuil la fratrie Ouellet : feu Juliette, Gisèle (feu Paul Doiron), feu Irène (feu Laurent Proulx), feu Thérèse (feu Lauréat Guimont), feu Marcelle, feu Albert (Huguette Landry), Rita (feu Jean-Marc Gagné) et Cécile; la fratrie Coulombe, feu Georges, feu Sylvio (feu Fernande Grandmaison), feu Léo (feu Henriette Foucault) et feu Éliodore; ainsi que plusieurs neveux et nièces des familles Ouellet et Coulombe, cousins, cousines, amis et amies. La famille tient à remercier bien sincèrement les médecins Couillard, Tanguay et St-Pierre pour leur accompagnement auprès de notre mère ainsi qu'auprès de notre famille. Nous remercions également le personnel de l'unité des soins palliatifs de l'Hôtel-Dieu de Lévis pour leur respect, leur écoute, leur soutien et leur dévouement. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation de l'Hôtel-Dieu de Lévis, https://www.jedonneenligne.org/fhdl/IM/ ou à la Fondation de l'Hôtel-Dieu de Montmagny, https://www.jedonneenligne.org/fondationhdm/ La direction des funérailles a été confiée à la