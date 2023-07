GOSSELIN, François



À l'Hôtel-Dieu de Lévis, le 31 mai 2023, à l'âge de 62 ans, est décédé monsieur François Gosselin, fils de feu dame Léonne Gilbert et de feu monsieur Lucien Gosselin. Il demeurait à St-Lazare de Bellechasse. Il laisse dans le deuil ses frères et soeurs : René (Francine Larose), Suzanne (feu Marc Tardif), feu Claire (feu Paul Morin), Hélène (Marcel Carrier), Denis et Lucie ainsi que plusieurs neveux, nièces, autres parents et ami(e)s. La famille recevra vos condoléances aude 10 h 30 à 13 h.La famille tient à remercier le personnel médical du 9e étage pour les bons soins qu'il a reçus ainsi que mesdames Lorraine Vaillancourt et Marie-Josée Poulin pour leur contribution à son bien-être. Un remerciement tout spécial à la résidence Fontaine-Bouchard de St-Lazare où François a passé les 17 dernières années de sa vie. Vos messages de sympathie peuvent se traduire par un don à l'organisme L'Arche le printemps, 1375, av. Principale, St-Malachie, Qc, G0R 3N0, tél. 418-642-5785, courriel : archeleprintemps@globetrotter.net, site Web : larcheleprintemps.org