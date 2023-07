DUBÉ, Carolyne



Au CHU Hôpital de L'Enfant-Jésus, le 6 juillet 2023, à l'âge de 55 ans, est décédée dame Carolyne Dubé, fille de dame Esther Poirier et de monsieur Beaumont Dubé. Elle demeurait à Saint-Émile, Québec. Elle laisse dans le deuil, ses trois fils Alexis, Tristan et Thor, ses parents Esther Poirier et Beaumont Dubé, son frère Martin et sa femme Julie (Jérémy et Justine), ses soeurs jumelles Geneviève et son mari Jean-Pierre (Jules et Viviane) ainsi que Mélanie et son mari Steeve (William et Morgane). Également, laissés dans le deuil ses oncles, ses tantes, ses cousins et cousines ainsi que tous ses collègues et ami(e)s. La famille recevra les condoléances en présence des cendres à la