BÉDARD, France



Au Centre d'hébergement Saint-Antoine, le 27 mai 2023, à l'âge de 72 ans, est décédée dame France Bédard, épouse de monsieur Pierre Blanchet. Elle était la fille de feu dame Françoise Girard et de feu monsieur Louis-Joseph Bédard. Elle demeurait à Québec.La famille vous accueillera aude 13 heures à 15 heures.Pour ceux qui ne pourront être présents, la famille vous invite à vous joindre à elle virtuellement, en direct ou en différé, en appuyant sur l'icône " Cérémonie " situé sur l'avis de décès du site Web au www.lepinecloutier.com. Outre son époux, Pierre, elle laisse dans le deuil son fils Guillaume Bédard-Blanchet (Caroline Larouche); son petit-fils adoré Charles; sa sœur Sylvie (Johanne Demers) ainsi que ses neveux, nièces, cousins, cousines, autres parents et ami(e)s.Elle est allée rejoindre, outre ses parents; son frère André. Elle était la belle-sœur de feu Nicole (feu Marcel Gagnon), feu Georges (Denise Tousignant), Louise (Normand Blouin), feu Yves (Monique Laperrière), Michèle (feu Pierre Lalonde), feu Jacques (Marthe Létourneau). La famille désire remercier le personnel soignant du 2e étage du Centre d'hébergement Saint-Antoine pour leur humanité, leur attitude bienveillante et les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à Parkinson Capitale-Nationale Chaudière-Appalaches, 245 Rue Soumande, Québec, QC G1M 3H6, Tél. : (418) 527-0075, www.prqca.ca