AMIOT, Monique



À la résidence Les Jardins de la Côte, le 30 juin 2023 à l'âge de 82 ans, nous a quittés dame Monique Amiot, fille de feu monsieur Louis-Philippe Amiot et de feu dame Alma Lavoie. Elle demeurait à Beaupré, autrefois de Québec.Sa famille vous accueillera pour un moment de reconnaissance 30 minutes avant la cérémonie, soit de 9h30 à 10h. Les cendres seront mises en niche au columbarium du cimetière de Sainte-Anne-de-Beaupré sous la direction desElle laisse dans le deuil sa sœur Fernande (feu Jean-Guy Desgagnés) (Benoit Matte), sa belle-sœur Nora Tardif (feu Bertrand Amiot) et elle était la sœur de feu Jean-Claude (feu Lucille St-Laurent) et feu Lucien ; ses nièces de la famille Desgagnés : Annie et Josée ; son neveu et ses nièces des familles Amiot : Ginette, Suzanne, Line, Brigitte, Bernard, sa filleule Louise et elle était la tante de feu Robert. Elle quitte également plusieurs cousins, cousines et amis(es). La famille souhaite remercier sincèrement l'équipe du CLSC de Beaupré ainsi que tout le personnel des Jardins de la Côte pour les bons soins prodigués. Vos marques de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation Hôpital Sainte-Anne-de-Beaupré, 11 000, rue des Montagnards, Beaupré, (Québec) G0A 1E0, https://www.jedonneenligne.org/fondationhsab/