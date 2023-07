LÉVESQUE, Gilbert



Gilbert était connu comme affûteuret fabricant de scie.C'est avec une grande tristesse que nous vous annonçons qu'à l'Hôtel-Dieu de Lévis, le 29 mai 2023, à l'âge de 66 ans, est décédé entouré de l'amour des siens monsieur Gilbert Lévesque, fils de feu Gilberte Lagacé et de feu Omer Lévesque. Originaire de Rivière-Bleue, il demeurait à Lévis. Il laisse dans le deuil ses soeurs, frères, beaux-frères et belles-soeurs : Simone (feu Jacques Guérette), feu Adrienne (feu Claude Pruneau), Denise (feu Jean-Paul Morneau), feu Aline (feu René Morneau), feu Monique, Margot, Denis, Alain (Nicole Ouellet), Michel (Lise Michaud) et Solange Bolduc (feu Roger Lévesque, feu Gilbert Tremblay); ainsi que plusieurs neveux, nièces, autres parents et ami(e)s. La famille tient à remercier le personnel de l'urgence, du 8ème étage et des soins palliatifs de l'Hôtel-Dieu de Lévis, le personnel du CRIC ainsi que sa pneumologue, Dre Robitaille et le personnel du département de pneumologie et d'infectiologie. Merci également aux membres du CLSC : Dr Prévost, les inhalothérapeutes, l'ergothérapeute Catherine, les travailleuses sociales et les infirmières. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation Hôtel-Dieu de Lévis ou à la Société canadienne du cancer. La famille recevra les condoléances à la, dès 10 h.suivie de l'inhumation au cimetière paroissial.