MOREAU, Marc



À son domicile, le 2 juillet 2023, à l'âge de 77 ans, est décédé monsieur Marc Moreau, époux de feu dame Anne-Marie Roy. Il était le fils de feu monsieur Camille Moreau et de feu dame Colette Lacombe. Il demeurait à Montmagny. La famille accueillera parents et ami(e)s à laà compter de 9 h.Les cendres seront déposées au Columbarium du Complexe funéraire Laurent Normand. Il laisse dans le deuil, ses filles : Marie-Josée (Serge Landry) et Isabelle (Pierre-Olivier Ouellet), ses petits-enfants : Joëlle (Samuel Thériault), Maxime (Maude Lambert), Ève-Marie, Adrien (Laurence Prévost) et Marion, ses frères et sœurs : Conrad, Yves (feu Ginette L'Heureux), Ginette, Jocelyne, Serge (Vivien Samijadi), Sylvain, Daniel, Sylvie (Pierre Paquet), Nancy, Michel, ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Roy : feu Marcel (Rose Parent), Rosaline (feu Gérard Roy), feu Roger (Thérèse Roy), Marie-Ange (feu Raynald Boulet) ainsi que ses neveux et nièces, cousins, cousines, parents et ami(e)s. La famille tient à remercier Dre Michelle Boulanger et Dre Annie Mercier, ainsi que toute l'équipe de la Maison d'Hélène pour les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Maison d'Hélène, site internet : www.lamaisondhelene.org ou à la Fondation de Hôtel-Dieu de Montmagny, site internet : www.jedonneenligne.org/fondationhdm/ La direction des funérailles a été confiée à la