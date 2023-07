BOLDUC, François



À l'Hôtel-Dieu de Lévis, le 23 juin 2023, à l'âge de 75 ans, est décédé monsieur François Bolduc, époux de madame Réjeanne Morency. Il était le fils de feu Alphonse Bolduc et de feu Bernadette Roy. Il demeurait à Saint-Damien-de-Buckland.La famille recevra les condoléancesLes cendres seront inhumées au cimetière paroissial. Il laisse dans le deuil outre son épouse, madame Réjeanne Morency, sa fille Marie-Ève (Alexandre Lefebvre) et son petit-fils Éloïk Jean; ses sœurs et ses frères : Simone (feu Gilles Fournier), Jeannette (Rock Labrecque), Guy (Micheline Bilodeau), feu Ghislaine (Denis Morissette), Colette (Marc Brochu) et feu Ghislain (Marie St-Hilaire). De la famille Morency, il était le beau-frère de: feu Marie-Marthe, feu Marcel (feu Émilienne Godbout), Damien (feu Denise Lebel), feu Roger (Françoise Bélanger), Jean-Nil (feu Nicole d'Auteuil), Gérald (Hélène Élément), Suzanne (feu Donald Caron), Lisette (Jean-Claude Dionne), Denise (Gilles Noël), Nicole (Maurice Fortin), Line (Louis-Marie Bélanger) et Normand (Lucie Dubé). Il laisse également dans le deuil ses neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. La famille remercie le personnel de l'Hôtel-Dieu de Lévis pour les bons soins prodigués à François. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société Canadienne du cancer 1040, av Belvédère bureau 214 Québec (Québec) G1S 3G3. Des formulaires seront disponibles à la salle. Monsieur Bolduc a été confié pour crémation à la