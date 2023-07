MICHAUD, Jean



À l'IUCPQ, le 22 juin 2023, à l'âge de 80 ans, est décédé M. Jean Michaud, époux de Mme Ghislaine Bisson, fils de feu Joseph Michaud et de feu Marie-Ange Vachon. Il demeurait à Vallée-Jonction. Outre son épouse, il laisse dans le deuil ses enfants : Michèle (Sylvain Cliche) et Daniel (Karine Gagnon); ses petits-enfants : Mégane Michaud, Philippe Cliche, Samuel Michaud et Florence Cliche. Il était le frère de feu Colette (feu Roméo Frenette), feu Yolande (feu Robert Fortier), feu Yvan (feu Anita Fortin), feu Gisèle (feu Raymond Perreault) et Micheline (Dany Chabot). Il était le gendre de feu Émile Bisson et de feu Éva Lamontagne et le beau-frère de feu Jean (feu Irène Wormley), feu René (feu Françoise Mercier), feu Rita (feu Omer Péloquin), feu Gérard, feu Éloi (Monique Vinette), André, Simon (Éva Grenier), Germain (Greta Carter), Gilles (Françoise Blanc). Il laisse également dans le deuil plusieurs neveux, nièces cousins, cousines et amis.La famille recevra les condoléances au funérarium de la Maison funéraire Nouvelle Vie de Vallée-Jonction : samedi, jour de la célébration, à compter de 11h30. La direction a été confiée à laVos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation IUCPQ (2700, ch. des Quatre-Bourgeois, 2e étage, bureau Y-2315, Québec, Qc, G1V 0B8), https://fondation-iucpq.org/