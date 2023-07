MULLER, Lucien



Au Centre d'hébergement St-Jean-Eudes, le 24 juin 2023, à l'âge de 80 ans, est décédé monsieur Lucien Muller, conjoint de Micheline Petit, fils de feu madame Émérentienne Chamberland et de feu monsieur Paul-Émile Muller. Il demeurait à Québec.La famille recevra les condoléances, en présence des cendres, auLa mise en niche des cendres se fera au cimetière Mont-Marie à une date ultérieure. Il laisse dans le deuil sa conjointe Micheline, sa fille Josée (Patrick Boisvert); sa petite-fille Cynthia Deschambault; sa belle-fille Nancy Petit (Christian Potvin); son frère et ses sœurs : Marie-Paule, Denise, Robert et Nicole (Jean-Guy Ferland); ses beaux-frères et belles-sœurs; son ex-épouse et mère de sa fille Jacqueline Vachon, ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. Il est allé rejoindre ses frères et sœurs : feu Rosaire (Henriette Côté), feu Jean-Guy, feu Colette (feu Denis Robin), feu Yvon, feu Paul-Henri (feu Thérèse), feu Ghislaine (feu Jean-Paul Bolduc) et feu Paul-Émile, ainsi que ses parents et ami(e)s. La famille tient à remercier le personnel du centre d'hébergement St-Jean-Eudes pour le respect et les bons soins prodigués.