CORRIVEAU, Angelina



Au Centre D'Anjou de Saint-Pacôme, le 8 juillet 2023 est décédée, à l'âge de 90 ans et 6 mois, dame Angelina Corriveau épouse de monsieur Raymond Chrétien. Elle était la fille de feu Charles Corriveau et de feu Emma Blanchet. Elle demeurait à Saint-Onésime-d'Ixworth, Kamouraska. Les membres de la famille accueilleront les parents et ami(e)s pour recevoir les condoléances aude 11 h à 13 h 55.et sera suivie de l'inhumation au cimetière de Saint-Onésime. Elle laisse dans le deuil son époux bien-aimé Raymond; ses enfants: Pierrette (André Massé), feu Réjeanne, Micheline (Pierre Lemieux), Gaétane (Mario Bouchard), Mario (Anne-Josée Philippon); ses petits-enfants: Isabelle, Benoît, Guillaume, Maxime, Olivier, Christian, Patricia, Mélissa, Samuel, Philippe et ses arrière-petits-enfants. Elle laisse aussi dans le deuil ses sœurs Claire (feu Lucien Rochette) et Rose-Eva (feu Philippe Dion). Sont aussi affectés par son départ les membres des familles Corriveau et Chrétien, ses autres parents et ami(e)s. La famille remercie les membres du personnel du Centre D'Anjou pour leur soutien, leur dévouement et les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation André Côté. Don en ligne : https://www.fondationandrecote.ca/