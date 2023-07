FERLAND, Renaud



À l'Hôtel-Dieu de Lévis, le 9 juin 2023, à l'âge de 76 ans, est décédé monsieur Renaud Ferland, époux de Linda Roux. Il était le fils de feu Adelard Ferland et de feu Madeleine Côté. Il demeurait à Saint-Agapit, autrefois de Saint-Sylvestre. La famille vous accueillera au:le 15 juillet 2023 de 10h à 12h. ***Selon ses volontés, il y aura seulement des condoléances à la maison funéraire.*** Il laisse dans le deuil outre son épouse, ses frères et sœurs Ferland: Céline (Jean-Jacques Napert), feu Lise, Daniel (feu Reine Carrier), Gilles, Marc, Jacynthe (Normand Turmel). Il laisse également dans le deuil ses neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. La famille tient à remercier tout le personnel du 7e étage de l'Hôtel-Dieu de Lévis pour les bons soins prodigués. La direction des funérailles est confiée à la