BLANCHETTE, Rose Levesque



Au CHSLD Ste-Monique, le 29 juin 2023, à l'âge de 101 ans et 2 mois, est décédée madame Rose Levesque, épouse de feu monsieur Alphonse Blanchette, fille de feu madame Marie Tremblay et de feu monsieur Amable Levesque. Elle demeurait à L'Ancienne-Lorette.La famille recevra les condoléances, en présence du corps, aude 10h30 à 13h30.suivra l'inhumation au cimetière St-Charles. Elle laisse dans le deuil ses enfants : Jean-Marc, Line (Stéphane Picard), O'Neil; ses frères et sœurs : feu Thomas (feu Thérèse Fraser), feu Raoul (Jeannine Baril), feu Désiré (feu Gertrude Gagné), feu Marie-Anne (feu Louis Lebreux), feu Marie-Laure (feu Rémi Lebreux), feu Philippe (feu Annette Paradis), feu Odile, feu Marcelle, feu Lucille, Paul (Rachel Desrochers) ainsi que plusieurs neveux, nièces et ami(e)s. La famille tient à remercier le personnel du CHSLD Ste-Monique à L'Ancienne-Lorette pour ses soins attentionnés et sa bienveillance.