FRÉCHETTE, Dr Clermont



À l'Hôpital Laval (I.U.C.P.Q), le 28 juin 2023, à l'âge de 91 ans, est décédé docteur Clermont Fréchette. Il était l'époux de feu dame Lyse Deslauriers, fils de feu monsieur Joseph Fréchette et de feu dame Maria Dubé. Il demeurait à Québec. Anciennement chirurgien-dentiste de Sept-îles.La famille vous accueillera aude 13h à 15h.Pour ceux qui ne pourront être présents, la famille vous invite à vous joindre à elle virtuellement, en direct ou en différé, en appuyant sur l'icône " Cérémonie " situé sur l'avis de décès du site web au www.lepinecloutier.com. Il laisse dans le deuil outre sa compagne des dernières années, Jacqueline Dubois, son fils Raymond (Anne Leclerc); ses petits-enfants : Pierluc (Marieke), Cédrick (Allyson) et Laurie (Marc-André); ses arrière-petits-enfants : Livie-Lou et Sarah; son beau-frère, Paulo Lévesque (feu Ghislaine Fréchette) ainsi que ses neveux, nièces, cousins, cousines, autres parents et ami(e)s. Il est allé rejoindre ses frères et sœurs qui l'ont précédé : Francine (feu sénateur Jean-Maurice Simard), Ghislaine (Paulo Lévesque), Jean-Rock (feu Cécile Lainé), Huguette (feu Paul Bérubé) et Guy-Laval. La famille tient à remercier le personnel soignant de l'Institut Universitaire de Cardiologie et Pneumologie de Québec pour leur humanité, leur attitude bienveillante et les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation IUCPQ (2700, ch. des Quatre-Bourgeois, bureau Y-2315, Québec, QC, G1V 0B8), 418 656-4999, www.fondation-iucpq.org