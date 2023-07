DALLAIRE, Jean-Claude



À l'Hôpital du Saint-Sacrement, le 9 juillet 2023, à l'âge de 90 ans, est décédé monsieur Jean-Claude Dallaire. Il était l'époux de feu Lucille Gagnon, fils de feu Aline Paré et de feu Louis Philippe Dallaire. Natif de Saint-Ludger, il demeurait à Québec.La famille vous accueillera aude 13h à 15h.et de là au cimetière Saint-Charles pour la mise en terre du cercueil. Pour ceux qui ne pourront être présents, la famille vous invite à vous joindre à elle virtuellement, en direct ou en différé, en appuyant sur l'icône " Cérémonie " situé sur l'avis de décès du site Web au www.lepinecloutier.com. Il laisse dans le deuil ses enfants : Lyne, Brigitte (Roger T. Drolet) et Richard (Micheline Lauzier); ses petits-enfants : Tiffany (Yannick Boyer-Fournier), Frédéric, Émilie, Josée (Jean-Paul Tremblay), Marie-Claude (Félix Lacombe) et Geneviève; ses arrière-petits-enfants : Sarah, Noah et William; ses frères et sœurs : feu Laure-Yvette, feu Réal (feu Aline Beaucage), feu Fleurette (feu Fernand Guimond), feu Guy (feu Thérèse Asselin), feu Noëlla et Louisette; ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Gagnon : feu Gaston (France Dumont), feu Denise (feu Gilles Coulombe) et Yvon (Nancy Faucher); ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines, de nombreux autres parents et ami(e)s.