NOËL, Guy



Au Centre d'accueil Saint-Joseph de Lévis, le samedi 8 juillet 2023, à l'âge de 66 ans, est décédé monsieur Guy Noël, fils de feu monsieur Maurice Noël et de feu madame Yvonne Lamontagne. Il demeurait à Lévis. Il laisse dans le deuil ses frères, ses sœurs, ses beaux-frères et belles-sœurs : Émilienne (feu Blondin Landry), Hélène (Charles Sirois), Rosaire (Marjolaine Lagacé), Rachel (Nicholas Chénard), Paul (Ghislaine Veilleux), Cécile (Gilles Dumont), feu Denise et Lucille (feu Normand Lacroix). Il laisse également dans le deuil ses neveux et nièces, petits-neveux et petites-nièces, sa filleule: Maude Kronstrom, ses cousins et cousines ainsi que tous ses ami(e)s. Un sincère merci au Dr Michel Tremblay, qui a fait du départ de Guy, un moment de douceur et de sérénité. Vos témoignages de sympathies peuvent se traduire par un don à Dystrophie musculaire Canada. La famille vous accueillera au complexeà compter de 13h.Si vous désirez assister virtuellement à la cérémonie, nous vous invitons à vous joindre à la famille via notre site web au www.groupegarneau.com le samedi 15 juillet à 15 h, en allant consulter son avis de décès et en cliquant sur l'onglet " voir la cérémonie ".