BOIVIN, Claude



À l'Hôtel-Dieu de Lévis, le 25 juin 2023, à l'âge de 77 ans, est décédé monsieur Claude Boivin, fils de feu madame Alice Roy et de feu monsieur Joseph Boivin. Il demeurait à Lévis.La famille recevra les condoléances, en présence des cendres, aule samedi 22 juillet 2023, de 13h à 15h. L'inhumation des cendres se fera au cimetière Boischatel, à une date ultérieure. Il laisse dans le deuil son fils Éric (France Paquet); ses petits-enfants: Océane Boivin, Loik Boivin; son ex-femme, Nicole Savoie et son amie Johanne Brisebois ainsi que plusieurs membre de la famille et ami(e)s. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société canadienne du cancer à l'adresse suivante: www.cancer.ca ou encore, à la Fondation de l'Institut universitaire de cardiologie et de pneumologie de Québec, à l'adresse suivante: www.fondation-iucpq.org.