BOUCHER, André



À l'Hôtel-Dieu de Québec, le 18 juin 2023 est décédé à l'âge de 91 ans et 10 mois, monsieur André Boucher, époux de dame Carmen Lessard. Il était le fils de feu Léonidas Boucher et de feu dame Clara Pichette. Outre son épouse, il laisse dans le deuil ses enfants : Martine (Florent Gariépy) et Marc (Lise Gagnon); ses petits-enfants : Olivier Gariépy (Roxane Comeau), Nicolas Gariépy (Nathalie Lapointe), Audrey-Ann Boucher (Simon Fortin), Élise Boucher (Mathieu Tardif) et Maxime Boucher; ses 11 arrière-petits-enfants : Abigaël, Thomas, Éliote, Mathias, Elizabeth, Charles-Edouard, Derek, Liam, Alexis, Louis-Simon et Pierre-Antoine. Il laisse également dans le deuil son frère Charles-Henri (Lise Dorion) et sa belle-soeur Fernande Lessard (feu Richard Bourbeau) ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines, autres parents et ami(e)s. Il est allé rejoindre ses frères et sœurs : Madeleine (feu Adélard Poulin), Oscar (feu Gabrielle Veilleux), Léonie, Cécile (feu Aurelien Paré), Georgette (feu Joseph Paré), Anita (feu Maurice Trudel), Louisette, Simone (feu Georges Cunningham); ses beaux-frères et belles-soeurs de la famille Lessard; Soeur Jeanne, Honorius (feu Alice Dorion), Gérardine (feu Lucien Tanguay) et Soeur Léontine. Un merci tout spécial à sa dévouée cardiologue la Dre Valérie Gaudreault et à l'équipe des soins palliatifs de l'Hôtel-Dieu de Québec, tout particulièrement la Dre Audrey Bouffard. La famille recevra les condoléances ende 10h à 11h.Par la suite l'inhumation se fera au cimetière paroissial.Direction des funérailles: