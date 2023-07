GUILLEMETTE, Martin



À l'Hôtel-Dieu de Lévis, le 4 juillet 2023, à l'âge de 84 ans, est décédé Monsieur Martin Guillemette, fils de feu Prudent Guillemette et de feu Irène Vaillancourt. Il était l'époux de Madame Denise Morin et demeurait à Lévis. Outre son épouse, il laisse dans le deuil ses enfants : Carole (Jean Porlier), Michel (Nathalie Lacelle), Chantal (Dany Lavoie), ses petits-enfants : Guillaume Porlier (Marikim), Geneviève Porlier (Younouss), Julie Guillemette (Gautier), Émilie Guillemette, Catherine Bélanger (Francis), ses arrière-petits-enfants : Arthur et Louis, ses frères et sœurs : feu Clémence (feu Guy), feu Françoise (Jean-Louis), feu Normand, Sr Martine, feu Claudine, feu Clermont, Denis (Jacqueline), Réjean, Gervais (Denise), ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Morin : feu Gérard (Pierrette), Jean-Claude (Sergine), Marguerite ainsi que plusieurs neveux, nièces, autres parents et ami(e)s. La famille souhaite remercier sincèrement toute l'équipe soignante en soins palliatifs et en oncologie de l'Hôtel-Dieu de Lévis et de l'Hôtel-Dieu de Québec pour l'excellence des soins prodigués à Monsieur Guillemette. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation de l'Hôtel-Dieu de Lévis pour le département de Soins Palliatifs https://www.jedonneenligne.org/fhdl/IM/ ou à la Fondation CHUQ axe Oncologie https://www.jedonneenligne.org/fondationchudequebec/DIMW/ Des formulaires seront disponibles au complexe. La famille recevra les condoléances au complexede 14h à 17h.