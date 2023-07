JEAN, Thérèse

(Sœur Thérèse d'Avila)



À l'Infirmerie de la Maison-Mère, 560, chemin Sainte-Foy, Québec, le 9 juillet 2023, à l'âge de 96 ans et 11 mois, est décédée sœur Thérèse Jean (sœur Thérèse d'Avila), sœur de Saint-Joseph de Saint-Vallier, fille de feu Ovila Jean et de feu Françoise Saucier, originaire de Chandler (Gaspésie). Elle était dans la 73e année de sa profession religieuse.Elle sera exposée à lade 8 h 15 à 9 h 30.L'inhumation se fera au cimetière Notre-Dame de Belmont, 701, avenue Nérée Tremblay, ville de Québec, G1N 4R8 dans l'Îlot de la communauté. Elle laisse dans le deuil sa famille religieuse et les associés-es de la communauté, et elle est allée rejoindre ses frères et sœurs : feu Rodolphe (feu Rita Samuel), feu Corinne, (feu Benoît Turcotte), feu Gertrude, (feu Maurice Bussières), feu Germaine, (feu Paul-Émile Albert), feu Maurice (feu Blanche St-Onge), feu Rita, feu Fernand (feu Fleurette Goupil), feu Sylvio (feu Aline Bouchard) et feu Paul-André. Elle laisse aussi dans le deuil ses neveux et nièces.