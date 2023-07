PELLETIER, Lita



À l'Hôpital du Saint-Sacrement de Québec, le 12 mai 2023, à l'âge de 68 ans et 2 mois, est décédée madame Lita Pelletier, épouse de feu monsieur Gilmont Côté, fille de feu madame Isabelle Beaulieu et de feu monsieur Adrien Pelletier. Elle demeurait à Québec. Selon les volontés, il n'y aura pas de rituel funéraire. L'inhumation des cendres de madame Pelletier ainsi que celles de son époux monsieur Côté décédé en 2010 aura lieu, en toute intimité, au cimetière St-Patrice, le samedi 12 août 2023. Elle laisse dans le deuil son fils Benjamin et sa fille Jessy (François) ainsi que ses petits-enfants. Elle laisse aussi dans le deuil ses soeurs Lise (feu Wilfrid) et Lucille (Yves-Marie), ses neveux et nièces, ses cousins et cousines ainsi que de nombreux autres parents et ami(e)s des familles Pelletier et Côté. Elle est allée rejoindre sa soeur feu Nicole (feu Ghislain).