ASSELIN, Lauréat



À l'hôpital de l'Enfant-Jésus, le 4 juillet 2023, à l'âge de 75 ans, est décédé monsieur Lauréat Asselin, époux de feu dame Ginette Bédard, fils de feu dame Angéline Duclos et de feu monsieur Magella Asselin. Il demeurait à Québec. La famille recevra les condoléances en présence des cendres à la. Les cendres seront déposées au cimetière Saint-Charles le lundi 17 juillet 2023 à 13h30, sous la direction de la Résidence Funéraire Réjean Hamel Inc. Il laisse dans le deuil, sa fille Josée (Christian Roy); sa petite fille Rosalie Ratté (Jonathan Pratt); ses frères et sœurs : feu Marc-André (feu Pauline Dupont), Adrienne (Guy Bernard), Ginette (Michel Lafôrest), feu Yvon, Jean-Pierre (Claudette Lafond), feu Robert (Nicole Bisson), feu Claude (Lise St-Jean), feu Gilles, Marcel (France Minguy), Mario (Danielle Desbiens), Ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Bédard : Gérald (Nicole Girard), Ghislain, Germain (Danièle Lamontagne), feu Guylaine, ainsi que sa compagne Marie-Josée Riverin, plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines, parents et ami(e)s, notamment ses anciens collègues de travail de Métro-Richelieu et du Club de trafic de Québec. La famille remercie le personnel de l'hôpital de l'Enfant-Jésus, ainsi que son médecin de famille Dr Hélène Lavoie Ferland pour leur dévouement et les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société canadienne du cancer, 1040, avenue Belvédère, bureau 214, Québec (Québec) G1S 3G3, tél. 418-683-8666, site Internet : www.cancer.ca/fr-ca/?region=qc. Des formulaires seront disponibles lors des condoléances.