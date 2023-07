LAMONTAGNE, Mario



À son domicile, le 23 juin 2023, à l'âge de 60 ans et 6 mois, est décédé monsieur Mario Lamontagne, fils de feu madame Thérèse Fortier et de feu monsieur Eugène Lamontagne. Il demeurait à Québec.La famille recevra les condoléances, en présence des cendres, audès 10 h 30.. L'inhumation des cendres se fera au cimetière St-Charles, la journée même. Il laisse dans le deuil ses frères et sœurs: Aline (feu Gratien Gendreau, André Boutet), Francine, Richard (Francine Rousseau), ainsi que plusieurs cousins, cousines, neveux, nièces et ami(e)s. Outre ses parents, il est parti rejoindre ses frères et sœurs: Alain (Solange Maheux), Claudine (feu Jean Gosselin) et Christine (Pierre Taillon). Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation des maladies du cœur et de l'AVC, à l'adresse suivante: www.coeuretavc.ca. Des formulaires seront disponibles sur place.