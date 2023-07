MORISSETTE, Clémence Cossette



À l'unité de soins palliatifs de l'IUSMQ, le 2 juillet 2023, à l'âge de 102 ans, est décédée dame Clémence Cossette. Elle était l'épouse de feu monsieur Henri-Paul Morissette, fille de feu dame Alphonsine Châteauneuf et de feu monsieur Ernest Cossette. Native de Saint-Adelphe, elle demeurait à Québec.La famille vous accueillera aude 9h à 11h.Elle laisse dans le deuil ses enfants : Lucie (Jocelyn Dignard) et Martin (Nicole Bourdages); ses petits-enfants : Krystel (Frédéric Chouinard) et Louis-Philippe Dignard; ainsi ses nombreux neveux, nièces, autres parents et ami(e)s. La famille tient à remercier le Pavillon au Cœur du Bourg et tous ses résidents pour les sept belles années passées. Elle souligne également les bons soins infirmiers et les attentions reçus de la part de Maude et Vicky et de tous les autres membres du personnel qui avaient à cœur son bien-être ! La famille remercie aussi le CLSC la Source Sud qui a été d'une aide très précieuse et d'un soutien extraordinaire, en particulier l'infirmière Claudia et la Dre Elise Roy. Finalement, elle remercie le personnel des soins palliatifs à l'IUSMQ : Marie-Ève, Alexandre, Dre Fleury, Dre Lambert et tous les autres, pour tout leur dévouement, leur grande humanité et leur respect. Ils lui ont permis de terminer cette belle et longue vie paisiblement et en douceur. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation CERVO à l'Institut universitaire en santé mentale de Québec, au 2601, chemin de la Canardière, bureau J-9000, Québec (Qc) G1J 2G3, tél.: 418-663-5155, site Web : www.fondationcervo.com